Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 500 человек

До 5 546 человек увеличилось число жертв землетрясений, произошедших около месяца назад в Венесуэле.

Об этом 25 июля сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес.

Таким образом, этот показатель увеличился на 148 человек по сравнению с данными, озвученными ранее на этой неделе.

Число получивших травмы не меняется уже несколько недель и составляет примерно 16 700 человек.

Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах и потому власти практически ежедневно публикуют информацию о все новых выявленных случаях гибели людей.

Источник: Интерфакс