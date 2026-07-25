Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 5 500 человек
До 5 546 человек увеличилось число жертв землетрясений, произошедших около месяца назад в Венесуэле.
Об этом 25 июля сообщил спикер парламента страны Хорхе Родригес.
Таким образом, этот показатель увеличился на 148 человек по сравнению с данными, озвученными ранее на этой неделе.
Число получивших травмы не меняется уже несколько недель и составляет примерно 16 700 человек.
Спасатели продолжают работу в наиболее пострадавших районах и потому власти практически ежедневно публикуют информацию о все новых выявленных случаях гибели людей.
Источник: Интерфакс
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