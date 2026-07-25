Азербайджан в I полугодии экспортировал в Хорватию свыше 276 тыс. тонн нефти

Азербайджан в январе-июне 2026 года экспортировал в Хорватию 276 343 тонны сырой нефти на сумму $162,7 млн.

Как сообщает Государственный таможенный комитет, это соответственно на 63% и на 60,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Доля Хорватии в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 2,7%.

Согласно таможенным декларациям, в первом полугодии 2026 года Азербайджан экспортировал сырую нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, в объеме 10 млн 125 тыс. 467,17 тонн на сумму $6,231 млрд.

Источник: Report