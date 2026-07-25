ТЮРКПА: поправка конгресса США может негативно повлиять на процесс нормализации между Баку и Ереваном

Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) заявила, что поправка Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, содержащая ряд претензий к Азербайджану, может негативно повлиять на продолжающийся процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ТЮРКПА Рамиля Гасана.

Отмечается, что ТЮРКПА выражает серьезную обеспокоенность выдвижением данной инициативы на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также активных усилий по установлению мира на Южном Кавказе.

"Законодательные решения по столь важным и чувствительным вопросам должны основываться на объективной оценке фактов и принципах международного права, а не на интересах отдельных лоббистских групп. ТЮРКПА призывает законодательные органы воздерживаться от шагов, которые могут негативно сказаться на продолжающемся процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией", — говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что ТЮРКПА в очередной раз подтверждает приверженность принципам уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также укрепления добрососедства.

Источник: Report