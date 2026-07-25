Объявлен прием заявок на стипендиальную программу для обучения в Марокко

Министерство высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко объявило о начале приема заявок на стипендиальную программу для граждан Азербайджана на 2026–2027 учебный год.

Программа реализуется в рамках Соглашения о сотрудничестве в сфере науки и высшего образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко.

В рамках Межправительственной стипендиальной программы (HTP) гражданам Азербайджана предоставляется возможность получить высшее образование в вузах Марокко по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры.

Крайний срок подачи заявок — 6 августа 2026 года.

Подробная информация об условиях участия, порядке подачи документов и перечне необходимых документов доступна по соответствующей ссылке.