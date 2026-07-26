Энди Бернэм в интервью BBC: защищу национальные интересы, если Трамп будет не прав

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм положительно оценил свой первый телефонный разговор с Президентом США Дональдом Трампом. Об этом глава британского правительства рассказал в своем первом развернутом интервью телеканалу BBC.

По словам Бернэма, беседа с американским лидером прошла в конструктивной атмосфере, а самого Трампа он охарактеризовал как "очень искреннего" человека. При этом премьер-министр не стал прямо отвечать на вопрос журналиста о том, доверяет ли он президенту США.

Глава британского правительства подчеркнул, что при необходимости готов открыто выражать несогласие с Трампом, если этого потребуют национальные интересы Соединенного Королевства.

"Если это будет правильно для Великобритании, то я, разумеется, выскажу Трампу иную позицию. Любой, кто занимает эту должность, должен прежде всего защищать национальные интересы своей страны", - подчеркнул он.

Он также отметил, что обеспокоен развитием конфликта между США и Ираном и заверил, что не намерен воздерживаться от публичного выражения своей позиции по вопросам, в которых считает себя правым.