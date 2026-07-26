Зогран Мамдани призвал жителей Нью-Йорка выйти на протесты из-за визита Нетаньяху

«Я считаю, что протест — это фундаментальная основа нашего города».

Нью-йоркский политик Зогран Мамдани заявил, что жителям Нью-Йорка следует выйти на улицы во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре этого года.

Еврейские лидеры выступили с резкой критикой этого заявления. Они предупредили, что градоначальник «готов пойти на риск и спровоцировать дальнейшую эскалацию насилия, основанную на дезинформации», в то время как другие отметили, что подобные высказывания показывают «его истинное лицо».