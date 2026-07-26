В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни не менее 10 человек, еще 23 получили ранения. Об этом заявили местные власти уезда Вэйюань, входящего в городской округ Динси.

Причиной стихийного бедствия стали сильные кратковременные ливни. В результате наводнения туристы, отдыхавшие в палаточном лагере, оказались заблокированы, а часть людей не смогла самостоятельно покинуть опасную зону.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, пожарные и другие экстренные службы. Спасатели ведут поисково-спасательную операцию и устанавливают, есть ли пропавшие без вести.

Одновременно продолжается эвакуация пострадавших в безопасные районы и ликвидация последствий наводнения.