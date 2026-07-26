 В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек

First News Media17:27 - Сегодня
В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни не менее 10 человек, еще 23 получили ранения. Об этом заявили местные власти уезда Вэйюань, входящего в городской округ Динси.

Причиной стихийного бедствия стали сильные кратковременные ливни. В результате наводнения туристы, отдыхавшие в палаточном лагере, оказались заблокированы, а часть людей не смогла самостоятельно покинуть опасную зону.

На месте продолжают работать сотрудники полиции, пожарные и другие экстренные службы. Спасатели ведут поисково-спасательную операцию и устанавливают, есть ли пропавшие без вести.

Одновременно продолжается эвакуация пострадавших в безопасные районы и ликвидация последствий наводнения.

Поделиться:
336

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев: нас радует динамика развития отношений между Азербайджаном и ...

Общество

В Азербайджане завтра воздух прогреется до 40 градусов тепла

В мире

Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек - ВИДЕО

В мире

При обстреле ВС РФ Херсонской области двое погибли, 24 пострадали

В мире

Президент Чехии Петр Павел работал фотографом на Гран-при Венгрии Формулы-1

Иран пригрозил США расширением географии конфликта

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек

Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Иран экспортировал нефть на $18 млрд во время конфликта

Из РФ в Азербайджан экстрадировали пятерых подозреваемых, находившихся в международном розыске

Axios: Трамп приказал прекратить удары по Ирану после двух недель атак

Украина инициировала экстренное заседание Совбеза ООН после остановки движения судов по морскому коридору в Черном море

Последние новости

Президент Чехии Петр Павел работал фотографом на Гран-при Венгрии Формулы-1

Сегодня, 18:36

Иран пригрозил США расширением географии конфликта

Сегодня, 18:00

В китайской провинции Ганьсу внезапное наводнение унесло жизни 10 человек

Сегодня, 17:27

Нетаньяху проведет переговоры с Дональдом Трампом в Белом доме

Сегодня, 17:05

Вучич: Президентские выборы в Сербии состоятся после парламентских

Сегодня, 16:34

Насилие над детьми в Баку: мать-наркоманка годами издевалась над ребенком

Сегодня, 15:55

Энди Бернэм в интервью BBC: защищу национальные интересы, если Трамп будет не прав

Сегодня, 15:38

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 15:24

OpenAI рассматривает интеграцию ИИ в умные очки

Сегодня, 15:00

Иран за две недели боев нанес США ущерб на 20 млрд долларов

Сегодня, 14:42

Синоптики предупреждают о сильном ветре в Азербайджане

Сегодня, 14:27

На пляже в Анапе толпа туристов затискала дельфина до смерти — ВИДЕО

Сегодня, 14:15

Лионель Месси впервые появился на публике после поражения в финале ЧМ-2026 - ВИДЕО

Сегодня, 14:05

Зеленский: необходимо предотвратить масштабные баллистические атаки РФ на Украину

Сегодня, 13:53

В Махачкале трое детей погибли из-за отравления газом

Сегодня, 13:37

В Азербайджане завтра воздух прогреется до 40 градусов тепла

Сегодня, 13:20

Во Франции из-за лесных пожаров эвакуировали 220 тысяч человек - ВИДЕО

Сегодня, 13:01

В Ростове-на-Дону из-за непогоды погиб человек, еще 13 пострадали - ВИДЕО

Сегодня, 12:42

МИД Азербайджана поздравил Мальдивы по случаю Дня независимости

Сегодня, 12:23

Федерация борьбы Азербайджана и американская организация подписали меморандум

Сегодня, 12:15
Все новости
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

1news.az продолжает рубрику «Улицы Баку», в рамках которой мы рассказываем нашим читателям о выдающихся личностях Азербайджана, чьи имена увековечены в23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30