Вучич: Президентские выборы в Сербии состоятся после парламентских

Президентские выборы в Сербии пройдут не позднее начала февраля 2027 года.

Об этом заявил сербский лидер Александар Вучич.

"Если парламентские выборы состоятся в октябре, то президентские могут пройти в конце декабря этого года или начале января 2027-го. Но если выборы в парламент пройдут в ноябре, то президентские обязательно состоятся в январе, возможно, самое позднее - в начале февраля 2027 года", - подчеркнул глава государства.

Источник: Report