Президент Чехии Петр Павел работал фотографом на Гран-при Венгрии Формулы-1

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии по автоспорту не только как глава государства, но и как фотограф. Павел прибыл на автодром "Хунгароринг" с профессиональной фототехникой и официальной аккредитацией FIA.

Во время субботних заездов он фотографировал происходящее на трассе. Компанию ему составил чешский фотограф Формулы-1 Йиржи Крженек.

Петр Павел уже не впервые посещает крупные автоспортивные мероприятия в качестве фотографа-любителя. В июне он побывал во Франции на гонке "24 часа Ле-Мана", также взяв с собой профессиональную фототехнику.

Бывший председатель Военного комитета НАТО на протяжении многих лет увлекается спортивной фотографией. Он снимал соревнования MotoGP и World Superbike в Брно, а также ездил в США и Саудовскую Аравию, чтобы фотографировать NASCAR и ралли "Дакар".