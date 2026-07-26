В турецком Кастамону после ливней затопило жилые кварталы

В провинции Кастамону на севере Турции сильные ливни вызвали сели и наводнения.

Об этом сообщает телеканал Haber Global.

Согласно информации, в районе Джиде, где объявлено оранжевое предупреждение, река Деврекани вышла из берегов, в результате чего водой затопило жилые кварталы, нежилые помещения. Из-за разлива реки под водой оказались автомобили, магистральная дорога в соседнюю провинцию Бартын.

Официальных данных о пострадавших и жертвах разгула стихии нет.

Профильные службы принимают меры для устранения последствий непогоды.