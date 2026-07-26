В Китае из-за тайфуна эвакуировали свыше 710 000 человек - ВИДЕО
Власти южной провинции Гуандун эвакуировали более 710 000 человек из-за тайфуна "Хунся" (международное название — Noul).
Об этом сообщила газета "Наньфан жибао".
Больше всего людей было временно перемещено в городских округах Хуэйчжоу (205 000) и Шаньвэй (192 000).
Ранее провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой сообщал об эвакуации 340 000 человек.
Тайфун "Хунся" со скоростью ветра 45 м/с обрушился на провинцию Гуандун ранним утром 26 июля. Стихия продолжает движение на север, постепенно ослабевая. В ближайшее время в провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань ожидаются проливные дожди.
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