В Китае из-за тайфуна эвакуировали свыше 710 000 человек - ВИДЕО

Власти южной провинции Гуандун эвакуировали более 710 000 человек из-за тайфуна "Хунся" (международное название — Noul).

Об этом сообщила газета "Наньфан жибао".

Больше всего людей было временно перемещено в городских округах Хуэйчжоу (205 000) и Шаньвэй (192 000).

Ранее провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой сообщал об эвакуации 340 000 человек.

Тайфун "Хунся" со скоростью ветра 45 м/с обрушился на провинцию Гуандун ранним утром 26 июля. Стихия продолжает движение на север, постепенно ослабевая. В ближайшее время в провинциях Гуандун, Цзянси и Хунань ожидаются проливные дожди.