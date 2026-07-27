Орхан Габибли одержал победу на старте чемпионата мира U-17 в Баку

Азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Габибли начал с победы выступление на чемпионате мира U-17 в Баку.

Как сообщает Report, спортсмен, выступающий в весовой категории до 65 кг, в квалификационном раунде победил представителя Чехии Гаспара Санчеса со счетом 8:0.

Отметим, что соревнования проходят на Национальной гимнастической арене. В них принимают участие около 700 юных борцов из более чем 60 стран. Азербайджан представлен 29 спортсменами.