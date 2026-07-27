Предупреждение отдыхающим: на пляжах Абшерона ожидаются сильные волны

28 июля на пляжах Абшерона порывистый северо-западный ветер во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Как сообщает 1news.az, об этом заявили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 26–27 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 27–28 градусов тепла.

«В связи с ветреной погодой на море ожидается усиление волнения. В связи с этим гражданам рекомендуется соблюдать осторожность при посещении пляжей», - говорится в сообщении службы.