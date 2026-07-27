В Баку сохраняется ветреная погода, высота морских волн достигает почти 3 метров - ОБНОВЛЕНО

В Баку и на Абшеронском полуострове в настоящее время преобладает сильный северо-западный ветер.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 13:00 27 июля.

Максимальная скорость ветра в соответствии с оранжевым предупреждением временами достигает 28 м/с. Высота волн на море составляет 2,8 м.

10:14

В некоторых районах Азербайджана дует северо-западный ветер.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Национальной гидрометеорологической службы по состоянию на 10:00 27 июля.

Сообщается, что на территории страны наблюдается преимущественно погода без осадков.

В некоторых местах дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого достигает 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 23 м/с - в Мингячевире, 22 м/с - в Нафталане, 20 м/с - в Хачмазе и Гяндже, 19 м/с - в Геранбое и 16 м/с - в Шабране.