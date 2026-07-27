Назначен новый генеральный консул Азербайджана в Карсе
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжения о кадровых изменениях в дипломатическом представительстве страны в Турции.
Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.
Согласно распоряжению главы государства, Замин Мамед оглу Алиев отозван с должности генерального консула Азербайджана в городе Карс (Турция).
Другим распоряжением главы государства на должность генерального консула Азербайджана в Карсе назначен Гошгар Аслан оглу Зейналов.
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