В Армении избили брата главы фракции «Гражданский договор»

Брат главы парламентской фракции "Гражданский договор" Айка Конджоряна — Авет Конджорян — подвергся нападению.

Конджоряна жестоко избила группа людей возле подъезда его дома. Во время нападения он упал в небольшой канал, однако нападавшие продолжили его избивать, сообщает Sputnik Армения.

В Следственном комитете Sputnik Армения сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное производство по статьям о причинении физического воздействия и хулиганстве. Один человек задержан, устанавливаются личности остальных участников инцидента.

Сам Авет Конджорян в беседе со СМИ подтвердил, что подвергся ночному нападению, отметив, что чувствует себя очень плохо.