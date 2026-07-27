В Азербайджане будут применяться штрафы за нарушение законодательства о краудфандинге.

Как сообщает АПА, это отражено в поправке к Кодексу об административных проступках, утверждённой Президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно кодексу, за нераскрытие или неопубликование информации, подлежащей раскрытию или публикации оператором краудфандинговой платформы, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 500 до 2 000 манатов, юридические лица - от 3 000 до 4 000 манатов.

За уклонение или отказ от представления отчётов о деятельности оператора краудфандинговой платформы Центральному банку Азербайджанской Республики, либо за предоставление искажённой информации или нарушение сроков их представления к должностным лицам будет применяться штраф в размере от 1 000 до 1 500 манатов, юридические лица - от 2 000 до 3 000 манатов.

Также за нарушение правил хранения информации и документов, подлежащих хранению в связи с управлением платформой оператором краудфандинговой платформы, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 500 до 600 манатов, юридические лица - от 1 000 до 1 500 манатов.

Согласно документу, за нарушение правил управления денежными средствами оператором краудфандинговой платформы в сфере краудфандинга к должностным лицам будет применяться штраф в размере от 2 000 до 3 000 манатов, к юридическим лицам - от 6 000 до 7 000 манатов.

За нарушение правил проведения краудфандинговой кампании оператором платформы должностные лица будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 3 000 манатов, юридические лица - от 4 000 до 5 000 манатов.

Согласно поправке к закону «О борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путем, и финансированием терроризма», операторы краудфандинговых платформ будут включены в список лиц, имеющих обязательства и привлечены к мерам контроля (мониторинга).