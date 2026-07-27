В Грузии поставили под сомнение смысл вступления в ЕС

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили выразил сомнение в целесообразности вступления республики в Европейский союз на фоне разговоров о переходе с принципа единогласного принятия решений внутри организации на принцип квалифицированного большинства.

Как отметил Папуашвили, ранее глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предложил отменить правило, при котором одна страна может заблокировать общее решение. По словам Вадефуля, решения по внешней политике и безопасности ЕС должны приниматься большинством голосов.

"Для больших государств такая модель, возможно, приемлема, так как их размер, экономический вес и политическое влияние на процесс принятия решения и так обеспечивают важное преимущество. Однако для маленьких стран это будут катастрофические изменения. Поэтому все более актуальным становится вопрос: какой смысл имеет членство, если главное преимущество и рычаг у тебя отнимают сразу же?" — написал Папуашвили в Facebook.

Как отметил глава грузинского парламента, членство в ЕС является важным для того, чтобы страна поддерживала полезные для себя решения, продвигала свои интересы и приостанавливала решения, которые могут ей навредить. "Если у страны отнимают эту возможность, тогда и у Евросоюза отнимают его важность как средства защиты национальных интересов. Соответственно, исчезает политическая привлекательность и фундаментальная мотивация членства", — подчеркнул он.

По его словам, в таких условиях для маленьких стран, возможно, лучше было бы остаться вне блока, как минимум из-за того, что они сохранят право свободно принимать те или иные решения.

Источник: ТАСС