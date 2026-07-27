МЧС: Пожар в Бинагадинском районе локализован, продолжается тушение - ОБНОВЛЕНО

Несмотря на ветреную погоду, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространение пожара на прилегающие территории удалось предотвратить, он локализован.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.

12:32

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад в Бинагадинском районе столицы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.