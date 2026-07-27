МЧС: Пожар в Бинагадинском районе локализован, продолжается тушение - ОБНОВЛЕНО
Несмотря на ветреную погоду, благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям, распространение пожара на прилегающие территории удалось предотвратить, он локализован.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в настоящее время продолжается операция по полной ликвидации пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
12:32
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на объекте, расположенном на автодороге Бинагади - Новханы - Мехдиабад в Бинагадинском районе столицы.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время продолжается операция по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.