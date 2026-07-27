Кто выплатит кредит, если заемщик потеряет работу? В Азербайджане готовят новые правила

В Азербайджане разрабатывается еще один страховой продукт, предусматривающий защиту от потери работы.

Согласно разрабатываемым правилам, страхование кредитных рисков будет предусматривать погашение непогашенной задолженности за счет средств третьей стороны в случаях, которые будут определены после утверждения соответствующего документа.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, подчеркнувший также следующее: «В настоящее время уже применяется страхование жизни заемщиков, а также страхование на случай смерти и утраты трудоспособности. Этот механизм регулируется правилами Центрального банка. Новые правила предусматривают страхование непосредственно от риска потери работы для лиц, оформивших кредит».

Депутат отметил, что в некоторых случаях граждане оформляют кредиты, однако впоследствии по независящим от них причинам сталкиваются с трудностями при их погашении: «Например, человек может лишиться работы из-за закрытия предприятия, сокращения штата или других обстоятельств, на которые он не может повлиять. В результате у него возникают сложности с возвратом кредита. Страхование кредита, или кредитных рисков, позволит в подобных случаях возложить исполнение обязательств по выплате задолженности на страховую компанию. Страхование кредитных рисков не только обеспечит гражданам дополнительную финансовую защиту, но и позволит снизить риски банков».

По словам В.Байрамова, одним из ключевых вопросов при внедрении данного вида страхования является дополнительная финансовая нагрузка на заемщика: «Использование страхового полиса означает дополнительные расходы для человека, оформляющего кредит. При этом только при уплате страховых взносов страховая компания сможет взять на себя исполнение обязательств в случае наступления страхового случая. Введение такого механизма требует комплексной оценки. Речь идет не только о страховании заемщиков на случай потери работы, но и об изменении структуры стоимости кредита, покрытии страховой компанией кредитных платежей, распределении обязательств между заемщиком, банком и страховщиком, а также оценке влияния страхования риска потери занятости на рынок кредитования».

«Учитывая, что в Азербайджане процентные ставки по кредитам остаются высокими, банки могли бы компенсировать увеличение стоимости кредита за счет снижения процентных ставок при внедрении данного вида страхования. В таком случае его применение станет возможным без существенного увеличения финансовой нагрузки на заемщиков» - продолжает депутат, отмечая, что в любом случае, целесообразно как можно скорее утвердить новые правила страхования кредитных рисков, так как их внедрение станет прогрессивным шагом для банковского сектора и одновременно позволит снизить риски, с которыми сталкиваются банки.