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В Азербайджане вступил в силу закон о стартапах и венчурной среде

First News Media13:53 - Сегодня
В Азербайджане вступил в силу закон о стартапах и венчурной среде

Президент Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений в Трудовой кодекс, Гражданский кодекс, законы "О валютном регулировании", "О банках", "Об инвестиционных фондах" и "О рынке ценных бумаг", принятый Милли Меджлисом 14 июля.

Как сообщает Report, документ впервые вводит в азербайджанское законодательство понятие договора о программе участия работников в капитале (акциях) компании. Это позволит руководству или учредителям компаний предоставлять сотрудникам доли или акции на льготной основе либо бесплатно.

Переход долей в полную собственность работника зависит от двух условий: сотрудник должен проработать в компании установленный срок; работник или компания должны достичь определенных бизнес-показателей.

Если трудовой договор прекращается в связи с сокращением штата, по инициативе работника или по состоянию здоровья, часть еще не полученных долей может быть признана принадлежащей сотруднику. Кроме того, компания сможет выкупить полученные работником доли по справедливой рыночной цене.

Если же сотрудник увольняется за дисциплинарные нарушения или по собственной вине, он теряет право на еще не полученные доли, а уже полученные может быть обязан продать компании по номинальной или более низкой цене.

При этом доли или акции, полученные в рамках таких программ, не будут считаться заработной платой, не войдут в ее состав и не смогут использоваться в качестве ее замены.

Поправки также предусматривают внедрение в Гражданский кодекс современных механизмов корпоративного управления для стартапов и венчурных инвесторов.

Акционеры и участники компаний смогут заключать корпоративные соглашения, регулирующие порядок голосования, продажу долей, оценку стоимости бизнеса, разрешение споров через арбитраж и применение иностранного права. Такие соглашения будут заключаться в письменной форме и не потребуют нотариального удостоверения. В отношениях между сторонами положения корпоративного договора будут иметь приоритет над уставом компании.

Кроме того, в законодательство вводятся широко применяемые в венчурной индустрии механизмы: Tag-along (право совместной продажи); Drag-along (право принудительной продажи); ROFR (право преимущественной покупки). Для защиты инвестора предусмотрены механизмы Valuation Cap (ограничение максимальной оценки компании) и Discount (скидка относительно оценки для новых инвесторов).

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