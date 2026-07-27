В Оттаве в ответ на новые пошлины США вывесили гигантский флаг Канады

Мэр Оттавы Марк Сатклифф в ответ на новые пошлины США на канадскую продукцию распорядился вывесить у городской администрации гигантский флаг Канады.

"С учетом новых [американских] карательных пошлин, недавно введенных в отношении многих предприятий в Оттаве и по всей Канаде, я считаю, что сейчас как никогда важно показать, что наш город и наша страна сильны и едины", — пояснил мэр в X. Сатклифф призвал соотечественников и дальше "с гордостью демонстрировать кленовый лист (изображен на флаге Канады — прим. ТАСС) и вместе работать над созданием более сильной, устойчивой и независимой экономики".

21 июля президент США Дональд Трамп ввел дополнительные импортные пошлины в размере 50% на канадскую продукцию в качестве ответа на действия Канады в отношении американских товаров. Под действие пошлин не подпадут энергоносители, калий, а также морепродукты и критические минералы. Ожидается, что пошлины вступят в силу 19 августа.

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что Оттава готова ответить на новые американские пошлины, но до вступления их в силу не будет делать никаких шагов.

Источник: ТАСС