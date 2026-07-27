Иран призвал союзников Киева ответить за удар в Каспии

Все поддерживающие Украину страны должны нести ответственность за агрессивные действия Киева, такие как удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Безусловно, все стороны, которые считают себя в той или иной степени сторонниками режима Украины, должны нести ответственность в этом вопросе. По сути, поведение президента Украины напоминает действия анархистов, которые накануне Первой мировой войны совершали демонстративные и крайне опасные действия, последствия которых затронули всю Европу", — сказал он во время пресс-конференции. Багаи призвал "тех, кто стоит над Зеленским, лучше контролировать его", иначе такие действия могут привести к последствиям для всего мира.

25 июля МИД Ирана заявил, что Украина нанесла удар по иранскому торговому судну в Каспийском море, в результате чего погиб член экипажа.

Источник: ТАСС