Дорожная полиция предупредила водителей и пешеходов из-за сильного ветра

В связи с ветреной погодой, которая в настоящее время наблюдается в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов страны, объявлены предупреждения жёлтого и оранжевого уровней опасности.

Главное управление государственной дорожной полиции призывает всех участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и строго соблюдать правила дорожного движения, чтобы предотвратить возможные аварийные ситуации, вызванные неблагоприятными погодными условиями.

Особое внимание обращено к владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентованных и крупногабаритных транспортных средств. Им рекомендуется проявлять повышенную ответственность, учитывать, что движение при сильном ветре становится более сложным и опасным, а также уделить особое внимание надёжной фиксации и упаковке перевозимого груза.

Водителям рекомендуется не оставлять транспортные средства в местах, где существует риск опрокидывания, сноса или падения на них различных объектов. При возможности предпочтение следует отдавать парковке в закрытых помещениях.

Особую осторожность следует соблюдать на открытых участках дорог, где из-за поднятой ветром пыли значительно ухудшается видимость. Водителям советуют строго контролировать скорость, соблюдать безопасную дистанцию и проявлять повышенное внимание при обгоне и выполнении других манёвров.

Пешеходам также рекомендуется адекватно оценивать текущие погодные условия и воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу их жизнь и здоровье, а также безопасность других участников дорожного движения.

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