Погода на вторник: В Баку усилится ветер 

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 28 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно сухая погода. Северо-западный ветер, временами усиливающийся, во второй половине дня сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 22-25° тепла, днем – 29-33° тепла. Атмосферное давление достигнет 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75%, днем – 50-60%.

В районах Азербайджана также ожидается преимущественно сухая погода. В отдельных горных районах местами возможен туман. Западный ветер в некоторых районах будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем - 35–39° тепла, местами воздух прогреется до 40-41° тепла. В горных районах ночью ожидается 15-20° тепла, днем – 25-30° тепла.