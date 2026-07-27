Переговоры между Тегераном и Вашингтоном не ведутся, заявил МИД Ирана

Иран на данный момент не ведет никаких переговоров с США, заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи.

"Мы никогда не избегали использовать дипломатический инструмент для защиты наших национальных интересов. Пока противоположная сторона занимается агрессией и нападениями на Иран, наше внимание сконцентрировано исключительно на обороне… На данный момент никаких переговоров с США не ведется", - заявил Багаи в прямом эфире иранского гостелевидения.

По его словам, пока США не изменит своих позиций, начать "разумный" дипломатический процесс с ними невозможно.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока, закрыл Ормузский пролив, а также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.

Источник: РИА Новости