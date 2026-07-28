В Билясуваре водитель скончался за рулем

В Билясуварском районе водитель скончался за рулем.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошел на грунтовой дороге на территории села Ашагы Джюрели.

Водитель автомобиля марки «Нива» Ализаде Алиев (1960 года рождения) потерял управление, в результате чего машина съехала в дренажный канал.

По предварительным данным, А. Алиев скончался за рулем от сердечного приступа.

Отметим, что погибший работал агрономом в одной из хлопководческих компаний, действующих в районе.

По факту проводится расследование.