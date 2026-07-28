Efendi о встрече с Аллой Пугачевой: «Этот вечер я запомню надолго» - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджанская певица Efendi (Самира Эфенди) представила страну на сцене Laima Rendezvous – проходящего в Юрмале международного фестиваля популярной музыки, основанного латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Подчеркнем, что Efendi стала первым артистом из Азербайджана, принявшим участие в этом музыкальном форуме.

«Для меня большая честь стать частью Laima Rendezvous - фестиваля, который объединяет талантливых артистов, музыку и людей со всего мира. Искренне благодарна Лайме Вайкуле за приглашение, доверие и возможность выступить на легендарной сцене концертного зала «Дзинтари». Быть частью сцены, на которой выступали столь выдающиеся артисты, - огромная честь и источник вдохновения для меня» - отмечает Efendi в социальной сети Instagram, выражая благодарность всем, кто был в зале и каждому, кто продолжает поддерживать меня на этом творческом пути».

Одной из самых обсуждаемых деталей фестиваля стало присутствие среди почетных гостей народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Во время мероприятия Efendi удалось лично познакомиться и пообщаться с легендарной артисткой, впечатлениями от встречи она поделилась со своими подписчиками в Instagram.

«Посчастливилось познакомиться и пообщаться с великой Аллой Борисовной Пугачёвой. Легендарная артистка, невероятный талант и человек с особой энергетикой. Для меня было большой честью выступать перед Вами. Этот вечер я запомню надолго» - рассказывает Efendi.

А рассказывая об основателе фестиваля Laima Rendezvous – певице Лайме Вайкуле – азербайджанская исполнительница подчеркивает следующее: «Очень рада нашему знакомству, дорогая Лайма Вайкуле. Спасибо за приглашение на Laima Rendezvous, за теплый прием и атмосферу. За возможность разделить этот особенный вечер. Пусть впереди будет еще много красивых музыкальных встреч».

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