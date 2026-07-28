Вломились в дом ради лайков: зачем некоторые медиа превращают жизнь людей в шоу? - ВИДЕО

С самого первого дня обучения профессии нам говорят о журналистской этике. Впрочем, даже для тех, кто не оканчивал профильный факультет, это не проблема: ежегодно проводятся многочисленные тренинги и курсы на государственном уровне, где подробно разъясняется, что представляет собой журналистская этика, из чего она состоит и какие границы имеет. Однако некоторые коллеги, о которых пойдет речь ниже, судя по всему, о существовании этих базовых правил никогда не слышали.

На днях в сети завирусились кадры работы съемочной группы BTV xəbər. Журналистка пришла к дому женщины по имени Айсель, которая ушла от своего супруга Мазахира и не хочет к нему возвращаться. Подойдя к воротам, корреспондент выдает пафосную фразу: «Пропавшая невеста, которую мы искали».

Далее молодая женщина пытается закрыть дверь и вежливо просит прекратить съемку. Казалось бы, прямой запрос гражданина - продолжение съемки в данном случае является грубым нарушением права на неприкосновенность частной жизни. Но реакция корреспондента поражает: она удерживает дверь рукой и заявляет: «Тебя ищет твой супруг Мазахир».

Не обращая внимания на повторные просьбы уйти и прекратить видеофиксацию, журналистка жестом подзывает прятавшихся на заднем плане мужа и свекровь и нагло заходит в чужой дом. Вслед за ней во двор и помещение вламываются родственники. Муж против воли женщины начинает обнимать и целовать ее - налицо еще одно нарушение прав человека и явный харассмент (насильственные действия личного характера). И все это хладнокровно фиксируется на камеру для последующей трансляции на широкую аудиторию.

Пардон, а где здесь права человека? Почему чья-то личная драма превращается в дешёвую мелодраму ради лайков и кликов? К слову, в этом году уже принималось решение о закрытии подобного формата передач, однако, видимо, правила в нашей медиасреде равны не для всех.

Думаете, на этом история закончилась? Конечно же, нет. Зачем останавливаться, если тема приносит рейтинги и хайп? Руководство BTV xəbər, увидев просмотры, решило превратить судьбу реальных людей в полноценное реалити-шоу.

На следующих кадрах мужу «становится плохо» от отказа жены: он держится за сердце, падает на колени и плачет. Все это сопровождается грустной музыкой из турецких сериалов и соответствующей драматической припиской к «новости». Дорогой читатель, мне часто приходится бывать в театрах на различных местных и зарубежных постановках, но такой «режиссуры» и «актерской игры» я еще не видела.

Дальше - больше. В следующей «серии» выясняется, что Мазахир в свое время украл Айсель (по словам его матери, с ее согласия), что они жили в гражданском браке, но у них была свадьба, как того требует общество и кябин. Свекровь на камеру рассказывает, как невестка якобы ее оскорбляла и повышала голос. Редакция BTV xəbər выделяет бытовому конфликту максимум эфирного времени: опрашивает родственников, соседей, буквально вытаскивая наружу все «грязное белье».

Чем глубже я погружалась в эту тему, тем страшнее становилось от увиденного.

Следующий эпизод этой трагикомедии переносит нас в комнату героя. Мужчина показывает кровать, на которой они спали с супругой, и без стеснения оскорбляет её внешность. Когда журналистка задаёт «этичный» и «профессиональный» вопрос о том, как они вдвоём помещались на столь узком постельном месте, тот отвечает: «Ну я-то худой, дрыщ, а она была в три раза больше меня».

Чтобы «поддержать» беседу, представительница прессы не находит ничего лучше, чем уточнить: «Мясистая, да? Толстая была?» - на что «любящий» муж с готовностью соглашается.

Казалось бы, на этой абсурдной и аморальной ноте сюжет следовало бы закрыть. Но, к сожалению, у этой истории есть продолжение.

Во время беседы с пожилой соседкой журналистка заявляет: «Вы не бойтесь, если они окажут на вас физическое или психологическое давление, мы оставим номер - свяжитесь с нами, и мы снова приедем вас поддержать». И тут возникает логичный вопрос: а то, что делает сама съемочная группа, врываясь в чужие дома и провоцируя скандалы, разве это не психологическое давление? Оставим этот вопрос на ваш суд, дорогой читатель.

Затем корреспондент продолжает «расследование», допрашивая других соседей и явно пытаясь вытянуть из них негатив в адрес свекрови Айсель. Почему в первой серии она пыталась помирить супругов, а теперь провоцирует новый конфликт между семьями? Ответа мы тоже не получим.

Считая происходящее своим «профессиональным долгом», журналистка задает соседям крайне «профессиональные» вопросы:

«А любил ли Мазахир Айсель?»

«А если любил, то почему не танцевал на своей свадьбе?»

Здесь снова появляется плачущий главный герой, и камера крупным планом фиксирует его полные слез глаза.

Кульминацией истории становится момент, когда корреспондент вспоминает о своем «профессиональном долге». По ее версии, суть журналистики заключается в том, что редакция «откликнулась на призыв гражданина Азербайджанской Республики, чтобы помирить его с ушедшей женой».

Но неужели всё то, чему нас учили в профессии, было ошибкой? Разве долг журналиста состоит в том, чтобы решать семейно-бытовые конфликты и принудительно мирить людей? Насколько мне известно, для специалистов, занимающихся примирением сторон, есть конкретное юридическое определение - медиатор.

Вопросов становится все больше, и касаются они не личной жизни Айсель и Мазахира, а самой сути нашей профессии.

Кульминацией истории стало то, что руководство BTV xəbər пригласило Мазахира с матерью в качестве почетных гостей в студию. Их подали практически в формате «брифинга» под высокопарным лозунгом: «Семья не строится на материальном».

В мире и в Азербайджане ежедневно происходит множество событий, действительно влияющих на жизнь граждан, однако фокус внимания медиа смещается на искусственно раздутый бытовой конфликт. Неужели у редакции BTV xəbər исчерпан запас действительно важных тем, если эфирное время отдается под откровенную постановку и вмешательство в чужую личную жизнь?

Сводя работу СМИ к созданию дешевого реалити-шоу ради просмотров и лайков, мы рискуем окончательно уничтожить журналистику как профессиональный институт. Когда погоня за рейтингом вытесняет этику, ответственность перед обществом и уважение к закону, информационное пространство превращается в ярмарку дешевых сенсаций.

Именно поэтому вполне закономерно, что подобный контент вызвал волну возмущения. Свое недовольство открыто выразили не только многочисленные зрители, но и представители общественности, указавшие на недопустимость превращения человеческой трагедии и личной жизни в инструмент для набора просмотров.

Подобная реакция общества — это не проявление цензуры, а естественное требование уважать профессиональные стандарты журналистики, человеческое достоинство и элементарные нормы этики.