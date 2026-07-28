Участие ОДКБ в конфликте вокруг Карабаха было невозможно, поскольку Армения не признавала эту территорию.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на молодежном форуме «Гвардейск».

«Была история с Арменией, которая вроде как говорила: «Давайте задействуем механизм ОДКБ» А по сути — в отношении кого и чего?», - задалась вопросом она.

Той территории, Карабаха, «которую сама Армения, к сожалению, к счастью — это не мой вопрос, это к ним, к Еревану, — не признавала ни своей, ни независимой», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что при таких обстоятельствах задействовать механизм коллективной безопасности было нельзя.

Источник: life.ru