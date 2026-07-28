В нескольких населенных пунктах Баку временно ограничат подачу воды

В ряде населенных пунктов Абшеронского и Сабунчинского районов Баку временно будут наблюдаться перебои с подачей питьевой воды в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на магистральном водопроводе.

Как сообщает 1news.az, работы связаны с заменой аварийного участка магистрального водопровода, срок эксплуатации которого истек. Проведение ремонта необходимо для обеспечения надежности системы водоснабжения и предотвращения возможных аварий в дальнейшем.

Ограничения затронут часть территорий поселков Сарай, Джейранбатан, Мехдиабад, Фатмаи, Горадиль и дачного массива Джорат Абшеронского района, а также Кюрдаханы, Пиршаги, Рамана, Маштага, Бильгях и Нардаран Сабунчинского района.

По имеющейся информации, перебои с водоснабжением начнутся в утренние часы 28 июля 2026 года и продлятся ориентировочно до полудня 30 июля 2026 года.