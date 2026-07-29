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Общество

Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе приостановило оказание консульских услуг

First News Media08:42 - Сегодня
Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе приостановило оказание консульских услуг

В Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе временно приостановлено оказание некоторых консульских услуг.

Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в социальной сети X.

Согласно информации, оказание некоторых консульских услуг невозможно по техническим причинам.

"Лица, намеревающиеся обратиться за консульскими услугами, должны предварительно связаться с дипломатическим представительством", - подчеркивается в сообщении.

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