Генконсульство Азербайджана в Лос-Анджелесе приостановило оказание консульских услуг

В Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе временно приостановлено оказание некоторых консульских услуг.

Об этом говорится в публикации на странице дипмиссии в социальной сети X.

Согласно информации, оказание некоторых консульских услуг невозможно по техническим причинам.

"Лица, намеревающиеся обратиться за консульскими услугами, должны предварительно связаться с дипломатическим представительством", - подчеркивается в сообщении.