Более 18 тысяч человек пострадали от жары в Японии за неделю, 45 погибли

Почти 18,6 тыс. человек были доставлены в больницы Японии с тепловыми ударами в период с 20 по 26 июля, 45 из них умерли.

Число пострадавших более чем на 7,7 тыс. превышает показатель предыдущей недели и стало самым большим в 2026 году, сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, которое курирует работу скорой помощи.

Среди доставленных в больницы с тепловыми ударами более 710 человек были госпитализированы на срок более трех недель. Почти 58% пострадавших — люди в возрасте старше 65 лет.

В Японии с 21 июля пять дней подряд в отдельных районах фиксировалась температура выше 40 градусов Цельсия.