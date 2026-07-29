Кадры спасения тонущего человека в реке Араз - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о том, что на участке реки Араз, протекающем через село Гаралар Имишлинского района, человек тонет в воде.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в МЧС.

В связи с полученной информацией на место происшествия незамедлительно были направлены пожарные-спасатели Имишлинской районной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативно проведенным спасательным мероприятиям гражданин Исмаиллы Рамин Имангулу оглы, 2003 года рождения, находившийся в беспомощном состоянии в реке, был спасен.