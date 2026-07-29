В Сальяне 60-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве бывшего зятя

В ночь на 29 июля на территории Сальянского района произошло убийство.

Как сообщает АПА, Натиг Садыгов 1966 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта во дворе своего дома застрелил из охотничьего ружья бывшего зятя — Фамиля Лятифова 1980 года рождения.

В результате проведённых полицией мероприятий Н. Садыгов был задержан и передан следствию. У него изъято охотничье ружьё, являвшееся орудием преступления.

По факту проводится расследование.