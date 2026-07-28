Председатель Милли Меджлиса встретилась с руководителем Палаты народных представителей Эфиопии - ФОТО

28 июля председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках официального визита в Федеративную Демократическую Республику Эфиопия встретилась с председателем Палаты народных представителей этой страны Тагессе Чаффо.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Т. Чаффо, заявив, что его страна придает большое значение отношениям с Азербайджаном, сказал, что данный визит спикера парламента Азербайджана внесет вклад в дальнейшее углубление сотрудничества между законодательными органами.

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, в свою очередь, отметила, что этот визит является показателем высокого значения, придаваемого Азербайджаном взаимоотношениям.

На встрече было упомянуто о визитах Президента Федеративной Демократической Республики Эфиопия Тайе Ацке Селассие и Премьер-министра Абия Ахмеда Али в Азербайджан, а также проведенных в ходе встреч с Президентом Ильхамом Алиевым обсуждениях по дальнейшему развитию сотрудничества между нашими странами.

В ходе беседы подчеркивалась важность визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в Эфиопию в январе этого года.

Отмечалось наличие широких возможностей для сотрудничества между нашими странами в сферах туризма, бизнеса, взаимного инвестирования, а также в культурной и гуманитарной областях. Успешным показателем этого сотрудничества было названо применение модели ASAN xidmət в Эфиопии, при этом подчеркивалось, что данная модель расценивается в Эфиопии как след Азербайджана.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития межпарламентских отношений. Спикер С. Гафарова пригласила Т. Чаффо посетить Азербайджан с официальным визитом, приглашение было с удовлетворением принято.

Подчеркивалось наличие большого потенциала для дальнейшего углубления сотрудничества между нашими парламентами. В этой связи отмечалась важность взаимных визитов председателей парламентов и групп дружбы. Также была выражена заинтересованность в расширении сотрудничества между парламентскими комитетами и аппаратами.

Председатель Палаты народных представителей парламента Эфиопии сообщил, что в настоящее время в законодательном органе его страны проводятся реформы и подчеркнул, что опыт Азербайджана в этой сфере представляет для них интерес.

Стороны также отметили важность сотрудничества в ООН, Межпарламентском союзе, Парламентской сети Движения неприсоединения и других международных организациях.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.