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Сенат США утвердил Джея Клейтона на пост главы Нацразведки

First News Media09:23 - Сегодня
Сенат США утвердил Джея Клейтона на пост главы Нацразведки

Сенат Конгресса США утвердил назначение прокурора Южного округа Нью-Йорка Джея Клейтона на пост директора Национальной разведки.

Его кандидатуру в ходе голосования поддержал 51 сенатор, против высказались 47, в том числе все представители Демократической партии.

Демократы первоначально приветствовали выдвижение Клейтона, считая его более приемлемой альтернативой исполняющему обязанности главы Нацразведки Уильяму Пулте, однако изменили свое отношение к нему во время слушаний, передает агентство AFP. В частности, сенаторы от Демпартии неоднократно спрашивали Клейтона, победил ли Джо Байден на президентских выборах 2020 года, на что тот уклончиво отвечал, что демократ был «признан» победителем. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп неоднократно заявлял, что итоги тех выборов якобы были сфальсифицированы в пользу его оппонента, что не подтверждается фактами.

Джей Клейтон с 2025 года занимал должность федерального прокурора Южного округа Нью-Йорка. Он курировал несколько громких дел, включая возбужденное против бывшего лидера Венесуэлы Николаса Мадуро расследование о незаконном обороте наркотиков. Опыта работы в разведке или сфере национальной безопасности у Клейтона нет. Несмотря на это, теперь он возглавит американское разведывательное сообщество, объединяющее 18 ведомств, включая Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Агентство национальной безопасности (АНБ) и Разведывательное управление Минобороны США (DIA).

Предыдущий директор национальной разведки Тулси Габбард подала в отставку в мае, сославшись на тяжелую болезнь мужа. После этого Дональд Трамп назначил и.о. главы Нацразведки Уильяма Пулте, директора Федерального агентства по жилищному финансированию (FHFA). Это решение вызвало обеспокоенность у представителей обеих партий — они указывали на то, что Пулте не обладает необходимым опытом.

AFP отмечает, что Пулте во время своего краткого пребывания в должности инициировал передачу материалов для возможного уголовного преследования ряда политических оппонентов Трампа и руководил масштабными сокращениями в аппарате директора Национальной разведки. За несколько часов до голосования по утверждению кандидатуры Клейтона Пулте заявил, что после пятой волны увольнений общее сокращение штата в координационном органе разведки достигнет примерно 30 процентов.

Кандидатуру Джея Клейтона Трамп предложил законодателям в июне, указав, что прокурор Южного округа Нью-Йорка ранее успешно работал на посту главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), а также получил профессиональный опыт в юридической фирме Sullivan & Cromwell.

Источник: DW

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