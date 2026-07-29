В Турции задержали еще одну главу муниципалитета

В Турции задержана глава районного муниципалитета Ускюдар Стамбула Синем Дедеташ.

Как передает 1news.az со ссылкой на Haber Global, об этом сообщили в Стамбульской городской прокуратуре.

Согласно информации, правоохранители начали расследование по фактам получения взятки, присвоения имущества и создания преступной группы. В его рамках были проведены обыски по 11 различным адресам. В результате задержаны глава муниципалитета Ускюдар Синем Дедеташ и еще пять человек.

Отметим, что в последнее время в ходе операций в 81 провинции Турции задержаны десятки глав муниципалитетов и чиновников.