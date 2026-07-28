В Мардакяне спасли тонувшего подростка, поиски второго продолжаются

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о том, что в поселке Мардакян Хазарского района Баку, примерно в 700 метрах от ближайшего спасательного поста, в неконтролируемой зоне моря тонут два человека.

Как сообщили в МЧС, к месту происшествия незамедлительно были направлены водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах.

В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти Рахиля Тариэль оглу Агазаде, 2009 года рождения.

Поиски второго подростка — Нурлана Мовлуд оглу Исмаилзаде, 2009 года рождения, который, предположительно, утонул, продолжаются.

В МЧС отметили, что дополнительная информация будет предоставлена позже.