 Иран требует от Украины компенсации за атакованное в Каспийском море судно | 1news.az | Новости
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Иран требует от Украины компенсации за атакованное в Каспийском море судно

First News Media00:00 - Сегодня
Иран требует от Украины компенсации за атакованное в Каспийском море судно

Официальный Тегеран потребовал от Киева компенсацию из-за атаки на иранское гражданское судно в Каспийском море.

Oб этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в соцсети Х по итогам телефонного разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Арагчи сообщил, что Сибига заверил его в том, что атака на иранское судно не была преднамеренной.

"Иран тоже не хочет эскалации, однако я четко дал понять, что любая атака на наших граждан или наши интересы неприемлема. За ущерб должна быть выплачена компенсация", - заявил он.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обсудил с иранским коллегой Аббасом Арагчи недавнюю атаку на иранское гражданское судно в Каспийском море.

Об этом глава украинского МИД написал в соцсети Х.

"Я позвонил министру иностранных дел Ирана для откровенного разговора. Дипломатия - это прямой диалог, даже когда он дается непросто. Я подчеркнул, что наша цель избежать ненужной эскалации.

Я вновь заявил, что все действия Украины направлены исключительно на защиту нашей страны от российской агрессии и никогда не были нацелены против гражданских судов или людей. Это касается и заявлений Ирана о гибели их гражданина при атаке на гражданское судно в ходе недавнего инцидента", - отметил украинский министр.

Сибига подчеркнул, что главная цель Украины - противостоять нападению России, которое является "первопричиной всех подобных событий": "Именно Россия несет полную ответственность за все провокации и жертвы".

Он подчеркнул необходимость воздерживаться от любых шагов, ведущих к эскалации, а также прекратить любую поддержку войны России против Украины. "Эта война незаконна, и она должна закончиться. Наша позиция остается неизменной: Европа и Ближний Восток заслуживают стабильности, безопасности и мира", - подытожил Сибига.

В МИД Ирана 25 июля заявили, что Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море, в результате чего один член экипажа погиб, двое получили ранения. Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, написал в Telegram, что ВСУ поразили на Каспии суда, использующиеся для перевозки военных грузов из Ирана в Россию.

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