Землетрясение в Японии: премьер-министр сообщила о гибели 13 человек

По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, которое привело к масштабному ущербу, в том числе повреждению дорог и обрушению зданий.

Как заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити, все службы борются за спасение людей, ожидающих помощи.

"По состоянию на 08:30 подтверждена гибель 13 человек, причиной смерти которых, предположительно, стали последствия землетрясения", - сказала она. "Кроме того, пострадали люди, нанесен масштабный ущерб, в том числе в виде обрушения зданий, пожаров, повреждения домов", - добавила глава правительства.

"[Некоторые] люди все еще ждут помощи, и это гонка со временем. Мы мобилизуем все наши ресурсы на местах, чтобы спасти как можно больше жизней", - сообщила она, отметив, что в пострадавших районах установилась жаркая погода. Температура воздуха в префектуре Кумамото достигает 32 градусов.