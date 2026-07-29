Тур уже оплачен, но просят доплатить: Что происходит с путевками в Турцию?

Почему часть туристов из Азербайджана получила требования о доплате за уже оплаченные поездки в Турцию и насколько это соответствует законодательству?

Летний туристический сезон в самом разгаре, и тысячи жителей Азербайджана уже отправились на отдых или только готовятся к долгожданному отпуску. Одним из самых популярных зарубежных направлений традиционно остается Турция, поэтому многие путешественники бронируют туры за несколько месяцев до вылета, рассчитывая заранее зафиксировать стоимость поездки и избежать сезонного роста цен.

Однако в последние дни тема отдыха в Турции стала предметом активного обсуждения в социальных сетях. Пользователи все чаще публикуют сообщения о том, что после полной оплаты тура им сообщили о необходимости внести дополнительную сумму. В зависимости от авиаперевозчика речь идет о доплате в размере до 65 долларов (110,5 манат) с человека, что для семейного отдыха может обернуться дополнительными расходами в несколько сотен долларов.

Ситуация вызвала широкий общественный резонанс в социальных сетях. Туристы задаются вопросом, насколько правомерно изменение стоимости уже оплаченного тура, а отдельные представители туристического рынка отмечают, что подобная практика вызывает недовольство клиентов и ставит турагентства в непростое положение, поскольку именно им приходится объяснять туристам причины дополнительных начислений.

Почему возникла необходимость в доплате, на чем настаивает туроператор, насколько законны подобные требования и какие права в этой ситуации имеют туристы - разбирался 1news.az.

Речь идет о туроператоре Summer Tour Azerbaijan, который опубликовал на своем сайте официальное уведомление о введении дополнительного топливного сбора. При этом заявление было адресовано не туристам, а партнерам компании - туристическим агентствам, через которые и осуществляется реализация турпакетов.

Компания поясняет, что решение связано с изменениями на международном авиационном рынке. По версии туроператора, на фоне последних геополитических событий существенно выросла стоимость авиационного топлива, что, в свою очередь, отразилось на себестоимости авиабилетов.

В связи с этим Summer Tour Azerbaijan сообщил, что для бронирований, оформленных до 26 апреля 2026 года включительно, с датой вылета начиная с 1 мая 2026 года, вводится дополнительный топливный сбор. Его размер зависит от авиаперевозчика: 65 долларов (110,5 маната) за пассажира при перелете рейсами AZAL, 32,5 доллара (55,25) маната - при перелете AJet и 48,75 доллара (82,88 маната) - при комбинированном перелете AZAL и AJet.

Таким образом, в компании объясняют введение дополнительных выплат исключительно ростом расходов на авиаперевозки, вызванным удорожанием авиационного топлива на мировом рынке.

Уточняется, что речь идет только о части ранее оформленных бронирований. Для всех туров, забронированных с 27 апреля 2026 года включительно с вылетом с 1 мая 2026 года, указанные топливные сборы уже были включены в стоимость авиабилетов. Иными словами, туристам, оформившим такие бронирования, дополнительная доплата не начисляется. Таким образом, необходимость внесения дополнительных средств касается лишь тех клиентов, которые приобрели туры до 26 апреля, когда, как утверждает туроператор, возросшие расходы на авиаперевозки еще не были учтены в цене туристических пакетов.

Кроме того, туроператор ссылается на положения агентского договора, заключенного с туристическими агентствами. В частности, отмечается, что согласно определенному пункту типовой формы договора между агентом и туристом, которая является приложением к агентскому договору, при объективном изменении обстоятельств агент вправе изменить первоначально согласованную стоимость туристических услуг.

Также обращается внимание и на пункт, согласно которому в случае изменения стоимости поездки вследствие увеличения транспортных расходов и цен на авиабилеты агент не несет ответственности перед туристом.

Помимо этого, туроператор ссылается еще на один пункт агентского договора, в соответствии с которым при увеличении стоимости тура по причинам, не зависящим от туроператора, агент вправе либо произвести доплату на основании дополнительного счета, выставленного туроператором, либо отказаться от тура с соблюдением предусмотренных договором условий аннулирования и возможных штрафных санкций. Именно на эти положения договоров ссылается компания, обосновывая правомерность введения дополнительной платы.

Вместе с тем компания подчеркивает, что туристы, не согласные с введением дополнительной платы, имеют право отказаться от поездки без применения штрафных санкций. Для этого туристическое агентство должно уведомить туроператора об аннулировании бронирования не позднее чем за семь дней до даты вылета - в таком случае клиенту обещают полный возврат уплаченных за тур денежных средств.

При этом вопрос дополнительных топливных сборов актуален не только для Азербайджана. После роста мировых цен на авиационное топливо, вызванного геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, вопрос введения дополнительных топливных сборов оказался актуальным и для ряда других стран. Однако реакция участников туристического рынка оказалась неодинаковой. Как сообщает британское отраслевое издание Travel Trade Gazette (TTG) крупнейшие туроператоры Jet2, easyJet Holidays и TUI заявили, что не будут вводить топливные доплаты для клиентов, уже забронировавших летний отдых, несмотря на рост расходов на авиаперевозки. При этом владелец British Airways - британская авиационная группа IAG - ранее предупреждала инвесторов, что дальнейший рост стоимости авиационного топлива может отразиться на ценовой политике перевозчиков.

1news.az связался с председателем правления Ассоциации отелей и ресторанов Азербайджана, исполнительным директором Ассоциации экотуризма Азербайджана, экспертом в сфере туризма Самиром Дюбенди, который подробно ответил на связанные с данной темой вопросы.

- Самир муаллим, как вы оцениваете введение доплаты по уже оплаченным турам? Насколько такая практика распространена?

- Топливные сборы применяются в авиации и туроператорском бизнесе, особенно при чартерных программах и заранее выкупленных блоках мест. Экономическая причина действительно существует: IATA прогнозировал рост средней стоимости авиатоплива с 90 долларов (153 маната) за баррель в 2025 году до 152 долларов (258 манат) в 2026 году - почти на 70%. Однако общая мировая статистика ещё не доказывает обоснованность конкретной доплаты конкретному туристу. Для этого необходим расчёт фактически возросших расходов по соответствующей перевозке.

Туроператор Summer Tour Azerbaijan установил доплаты в размере 65 долларов для пакетов с перелётом AZAL, 32,5 доллара - AJet и 48,75 доллара - при сочетании этих перевозчиков. Компания также заявила о возможности отменить бронирование без штрафа с полным возвратом при уведомлении не менее чем за семь дней до вылета. Это важная гарантия, но она не освобождает компанию от обязанности подтвердить законность и расчёт доплаты.

Закон Азербайджана «О туризме» устанавливает, что в письменном договоре обязательно должны отражаться услуги, их цена, порядок оплаты и условия расторжения. Пункт 8.1 прямо предусматривает: «все неясности в договоре толкуются в пользу потребителей».

Поэтому доплата к уже оплаченному туру не может рассматриваться как автоматически допустимая практика. Она требует правового основания в договоре и документального экономического обоснования. Попытки навязать потребителям непрозрачные и заранее не оговорённые дополнительные платежи встречаются не только в туроператорском бизнесе, но и в авиации. Показателен недавний случай, о котором сообщил журналист Турал Мусеибов: по его словам, на рейсе Wizz Air Будапешт - Баку с пассажиров требовали около 75 долларов (127 манатов) за небольшую личную вещь - косметичку, барсетку или портмоне. Без изучения билета, оплаченного тарифа и фактических размеров ручной клади нельзя окончательно утверждать, что правила авиакомпании были нарушены. Однако подобные ситуации показывают общую проблему: крупные компании нередко формулируют тарифные ограничения так, что пассажир узнаёт о существенной доплате уже при регистрации или посадке, когда возможность отказаться от услуги практически отсутствует. Поэтому любые сборы и ограничения должны быть заранее изложены ясно, заметно и однозначно, а не превращаться в неприятный сюрприз для клиента.

- Компания объясняет свое решение ростом стоимости авиационного топлива и ссылается на положения договоров. Насколько, на ваш взгляд, такие основания являются достаточными для изменения стоимости уже приобретенного тура?

- Нет, одной общей ссылки на рост цен или на «условия договора» недостаточно.

Пункт 398.2 Гражданского Кодекса АР устанавливает: «После заключения договора изменение цены допускается только в случаях и порядке, предусмотренных договором или настоящим Кодексом». При этом должны соблюдаться дополнительные условия: положение о пересмотре цены должно содержаться именно в договоре, подписанном туристом, а не только во внутреннем договоре между туроператором и турагентством; согласно статье 418.1 Гражданского Кодекса, стандартные условия становятся частью договора, только если потребитель имел возможность заранее ознакомиться с ними и принять их; статья 419.1 не позволяет включать в договор неожиданные стандартные условия, которые другая сторона разумно не могла предвидеть; статья 420.2 признаёт недействительным стандартное условие, которое вопреки принципам доверия и добросовестности причиняет ущерб другой стороне; статья 420.3.1 прямо относит к недействительным условия, предусматривающие необоснованное повышение цены в короткий срок; по общему правилу статьи 421.1 изменение договора производится по соглашению сторон, если иной порядок прямо не предусмотрен законом или договором.

Дополнительно Статья 13 Закона «О защите прав потребителей» требует предоставить потребителю необходимую и достоверную информацию о цене услуги и условиях её приобретения. А статья 16 того же Закона устанавливает, что условия договора, ограничивающие предусмотренные законом права потребителя, являются недействительными.

Следовательно, компании необходимо представить: конкретный пункт подписанного туристом договора, уведомление или счёт перевозчика об увеличении расходов, дату возникновения дополнительных затрат, понятную формулу расчёта доплаты на одного пассажира, объяснение, почему в «топливную доплату» включена агентская комиссия, которая по своей природе не является стоимостью топлива.

В качестве сравнительного международного стандарта можно привести статью 10 Директивы ЕС 2015/2302: повышение цены пакетного тура допускается только при прямом условии в договоре, с обоснованием и расчётом, не позднее чем за 20 дней до поездки. Если оператор оставляет за собой право повышать цену, турист должен иметь симметричное право на её снижение при уменьшении соответствующих расходов. При увеличении более чем на 8% турист может отказаться от договора. Эти нормы не действуют непосредственно в Азербайджане, но показывают логику цивилизованного регулирования ценовых рисков.

Отдельного внимания заслуживает вопрос страхования и управления коммерческими рисками. Согласно статье 8.2 Закона Азербайджана «О туризме», туроператоры и турагенты обязаны страховать свою гражданскую ответственность за нарушение условий договора, а в самом договоре должны быть отражены условия страхования и компенсации причинённого потребителю ущерба. Однако нельзя без изучения полиса утверждать, что страхование покрывает именно повышение стоимости авиатоплива: как правило, это коммерческий ценовой риск самого бизнеса. Такой риск может регулироваться посредством фиксированных договоров с перевозчиками, резервов, ценового хеджирования либо заранее установленной прозрачной формулы пересмотра цены. Если компания приняла полную оплату за раннее бронирование, но не предусмотрела механизм защиты от прогнозируемых ценовых колебаний, это может свидетельствовать об упущении в управлении рисками. Однако последствия такого управленческого решения не должны автоматически перекладываться на потребителя. Турист вправе запросить сведения о страховщике, полисе, страховой сумме и порядке получения компенсации.

- Как подобные решения могут повлиять на доверие туристов к раннему бронированию? Не станет ли это фактором, который заставит людей отказаться от покупки туров заранее?

- Главная ценность раннего бронирования заключается не только в скидке, но и в определённости окончательной цены. Турист заранее планирует семейный бюджет и рассчитывает, что полностью оплаченная сумма не будет впоследствии пересматриваться без ясных и заранее согласованных правил.

Если обязательные доплаты появляются уже после оплаты, раннее бронирование начинает восприниматься как беспроцентное финансирование бизнеса клиентом без гарантии конечной стоимости. В результате туристы будут внимательнее выбирать компании, искать гарантию фиксированной цены, ограничиваться минимальным авансом либо откладывать покупку тура.

Утверждать, что потребители массово откажутся от раннего бронирования, пока преждевременно. Открытой статистики по реакции клиентов на этот конкретный случай нет. Однако репутационный риск очевиден. Цена топлива может снизиться сравнительно быстро, а доверие потребителя восстанавливается значительно дольше.

- Какие рекомендации вы могли бы дать туристам, которые уже полностью оплатили тур, но столкнулись с требованием о внесении дополнительной платы?

Все обращения следует направлять письменно. Туристу необходимо запросить подписанный договор и туристическую путёвку, точный пункт, допускающий изменение цены, документы, подтверждающие увеличение расходов перевозчика, подробный расчёт доплаты, письменные условия отказа, сумму и срок полного возврата.

Статья 14.1.5 Закона «О туризме» АР предоставляет туристу право получить полную, точную и достоверную информацию об условиях договора, а статья 14.1.6 - требовать возмещения материального и морального вреда при неисполнении договорных условий.

Если турист не согласен с доплатой, он может письменно потребовать исполнения договора по первоначальной цене либо полного возврата средств без штрафа. До отмены бронирования следует получить письменное подтверждение суммы и срока возврата.

При отказе компании урегулировать спор можно обратиться в Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики через официальную электронную форму или по телефону 195-1-4, приложив договор, чеки, переписку, уведомление о доплате и ответ компании.

Статья 26 Закона «О защите прав потребителей» АР предусматривает судебную защиту, возможность взыскания морального вреда и освобождает потребителей от уплаты государственной пошлины по искам о нарушении их прав.

В заключении хотел бы напомнить, что туризм начинается не с посадки в самолёт, а с доверия к цене, договору и данному слову. Топливо может дорожать, но оплаченный договор не должен превращаться в электронное табло, цифры на котором меняются без объяснения уже после покупки. Цивилизованный бизнес не скрывает риски мелким шрифтом, а заранее определяет правила, показывает расчёт и справедливо распределяет расходы. Неожиданная доплата может один раз пополнить кассу, но утраченное доверие способно надолго опустошить клиентскую базу компании.

- Спасибо за подробные ответы на наши вопросы!