Суд в Баку завершил прения по апелляциям Арутюняна, Саакяна и других осужденных - ФОТО

28 июля в Бакинском апелляционном суде продолжилось рассмотрение апелляционных жалоб граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, приговорённых Бакинским военным судом за преступления против мира и человечности, военные преступления, в том числе подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти и многочисленные другие преступления, совершённые в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, на судебном заседании, проходившем под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Эльмара Рагимова при участии судей Эмина Мехтиева и Мехрибан Гараевой (резервный судья - Али Мамедов), каждому из лиц, в отношении которых осуществляется апелляционное производство по уголовному делу, были обеспечены переводчики с армянского и русского языков, которыми они владеют, а также адвокаты для обеспечения их права на защиту.

В судебном заседании принимали участие представители потерпевших, государственные обвинители - начальник отдела Управления по поддержанию государственного обвинения Генеральной прокуратуры Аббас Аббаслы, прокуроры этого отдела Анар Алекберов и Севиндж Гасымова.

В начале заседания было сообщено, что в процессе в качестве наблюдателей также участвуют сотрудники Аппарата Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Судебное заседание продолжилось выступлениями гособвинителей.

Прокуроры А. Алекберов и С. Гасымова заявили, что исследованные в ходе судебного следствия доказательства подтвердили, что, как и другие обвиняемые, Гарик Мартиросян, Давид Аллахвердян, Левон Балаян, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян также участвовали в оккупации суверенных территорий Азербайджанской Республики Арменией, их удержании под оккупацией, осуществлении различных незаконных действий, а также в деятельности преступных объединений, созданных и покровительствуемых Арменией, и в ведении агрессивной войны.

Прокуроры отметили, что собранные по делу доказательства подтверждают законность и обоснованность выводов суда первой инстанции, тогда как доводы, изложенные в апелляционных жалобах, своего подтверждения не нашли.

Затем выступил начальник отдела Управления по поддержанию гособвинения Генпрокуратуры А. Аббаслы, который заявил, что обвинительный приговор суда первой инстанции полностью соответствует требованиям как национального законодательства, так и общепризнанных принципов и норм международного права.

Прокурор подчеркнул, что показания, заключения экспертов, протоколы, вещественные доказательства, документы, видео- и фотоматериалы были исследованы во взаимосвязи и в совокупности, а приговор вынесен исходя из конкретных действий каждого обвиняемого, формы его участия в инкриминируемых преступлениях и установленных по делу фактов.

Гособвинитель попросил суд оставить апелляционные жалобы без удовлетворения, а обвинительный приговор Бакинского военного суда - без изменения.

Судья объявил о завершении судебных прений, после чего стороне защиты была предоставлена предусмотренная законодательством возможность воспользоваться правом на реплику.

Первым это право было предоставлено защитнику обвиняемого Бако Саакяна. Адвокат попросил суд удовлетворить апелляционные жалобы, отменить приговор суда первой инстанции и вынести в отношении Б. Саакяна оправдательный приговор.

Затем право на реплику было предоставлено самому Б. Саакяну. Он отметил, что желает воспользоваться предоставленным ему правом на реплику на следующем судебном заседании.

После этого право на реплику было предоставлено защитнику обвиняемого Араика Арутюняна. Защитник попросил суд вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор.

Обвиняемый А. Арутюнян также воспользовался правом на реплику и сказал, что не признает предъявленные ему обвинения.

Очередное судебное заседание состоится 31 июля.

Напомним, что согласно приговору Бакинского военного суда от 5 февраля 2026 года Араик Арутюнян, Левон Мнацаканян, Давид Манукян, Давид Ишханян и Давид Бабаян были приговорены к пожизненному лишению свободы. Аркадий Гукасян и Бако Саакян получили по 20 лет лишения свободы, Мадат Бабаян и Меликсет Пашаян - по 19 лет, Гарик Мартиросян - 18 лет, Давид Аллахвердян и Левон Балаян - по 16 лет, Василий Бегларян, Гурген Степанян и Эрик Казарян - по 15 лет лишения свободы.