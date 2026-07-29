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Иран отверг предложение Омана

First News Media09:50 - Сегодня
Иран отверг предложение Омана

Иран отверг предложение Омана по равномерному распределению контроля над Ормузским проливом, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, Оман предложил временный план по установлению равномерного контроля над Ормузским проливом, но Тегеран потребовал, чтобы под его контролем оказалась львиная доля водного пути, имеющего решающее значение для мировых поставок нефти.

Тем самым, отмечает издание, Тегеран поставил под угрозу надежды на быстрое возобновление переговоров о прекращении конфликта с США.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил газете, что Тегеран не согласится на следующий этап переговоров с Вашингтоном, если Оман не поддержит предложение Ирана о предоставлении под его контроль большей части пролива.

По его словам, оманский план "не решает проблемы безопасности Ирана".

"Входящий морской коридор должен быть полностью под контролем Ирана, в то время как часть выходящего транспортного коридора может оставаться под контролем Омана", — заявил Гарибабади.

"Если они примут это предложение, мы перейдем к следующему этапу", — отметил замминистра.

Гарибабади также сообщил, что пролив останется закрытым, если Оман отвергнет этот

Источник: Интерфакс

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