Скончался первый посол Азербайджана в Грузии

Скончался известный учёный-нефтяник, дипломат и поэт Хаджан Хаджисой.

Об этом АПА сообщили в семье Хаджана Хаджисоя. По сообщению, он умер после продолжительной болезни.

Недавно отмечалось 80-летие Хаджана Хаджисоя.

Хаджан Хаджисой на протяжении многих лет занимался научной, дипломатической и литературной деятельностью. Он был автором нескольких поэтических сборников, а также многочисленных научных и художественных произведений.

В 1996–2004 годах Хаджан Хаджисой занимал должность первого чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Грузии. В последние годы он продолжал научно-педагогическую деятельность в Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности. Были изданы многочисленные книги, посвящённые его научной, литературной и дипломатической деятельности.