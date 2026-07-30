Стало известно, сколько граждан Азербайджана находится в тюрьмах Грузии

В тюрьмах Грузии содержатся 193 гражданина Азербайджана.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, об этом говорится в отчете Национальной службы статистики Грузии за июнь.

Из этого числа 61 человек находится под следствием (56 мужчин и 5 женщин), а 132 человека - уже осуждены (114 мужчин и 18 женщин).

Количество граждан Азербайджана, находящихся под пробационным надзором в Грузии, составляет 79 человек (70 мужчин и 9 женщин).

В целом в соседней стране наказание в виде лишения свободы отбывают 1 830 иностранных граждан. Тройку лидеров среди них составляют граждане Турции (504 человека), России (216 человек) и Украины (210 человек).

Под пробационным надзором находятся 725 граждан из 47 стран.