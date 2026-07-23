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Экономика

Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики

First News Media18:00 - Сегодня
Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в сфере «зеленой» энергетики

С китайской компанией «PowerChina Resources» обсуждены приоритетные направления сотрудничества в сфере «зеленой энергетики».

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в публикации на своей странице в соцсети «X».

«На встрече с президентом компании «PowerChina Resources» Яном Тяньфу мы обозначили приоритетные направления азербайджано-китайского сотрудничества в сфере «зеленой энергетики» и перспективы совместных инициатив. Мы обсудили проделанную работу в рамках строительства солнечных и ветровых электростанций, участие в проектах государственно-частного партнерства, а также возможности сотрудничества в сферах энергетики, управления минеральными ресурсами и водными запасами», — говорится в публикации.

Отметим, что ранее министр энергетики Пярвиз Шахбазов так же провел встречу с президентом компании «PowerChina Resources Ltd.» Яном Тяньфу.

В ходе встречи была выражена удовлетворенность успешно развивающимся сотрудничеством между Азербайджаном и группой компаний «PowerChina» в области возобновляемой энергетики. Было отмечено активное участие компании в реализации проектов «зеленой энергетики» в Азербайджане. Сообщается, что дочерняя компания «PowerChina» — «Huadong Engineering Co., Ltd.» — выступила генеральным подрядчиком проекта "Хызы-Абшеронская ветровая электростанция" мощностью 240 МВт, а в настоящее время выступает генеральным подрядчиком проекта «Абшеронская ветровая электростанция" мощностью 200 МВт, реализуемого компанией «Masdar».

На встрече состоялся обмен мнениями относительно проекта солнечной электростанции мощностью 160 МВт с компанией «PowerChina Resources Ltd.», а также проекта по использованию ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря. Была рассмотрена проделанная работа по проекту солнечной электростанции мощностью 160 МВт. Подчеркнуто, что проекты, реализуемые «PowerChina Resources Ltd.», входят в число приоритетных проектов министерства энергетики. В ходе беседы были затронуты вопросы безопасной интеграции возобновляемых источников энергии в электрическую сеть, развития инфраструктуры передачи электроэнергии и перспектив внедрения систем накопления энергии (BESS). Отмечено, что интеграция новых генерирующих мощностей в систему будет осуществляться с учетом результатов технико-экономического обоснования по развитию электрической сети. В этой связи обеспечение устойчивости энергосистемы в ходе реализации проектов оценивается как один из основных приоритетов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении сотрудничества в целях успешной реализации проектов и активизации консультаций на техническом уровне.

Азербайджан реализует масштабные проекты по увеличению производства электроэнергии и диверсификации энергетической системы. Особое внимание уделяется развитию возобновляемых источников энергии, что является одним из ключевых приоритетов государственной энергетической стратегии. В настоящее время в стране реализуются крупные инвестиционные проекты по строительству солнечных и ветровых электростанций с такими партнерами, как bp, Masdar, ACWA Power, China Gezhouba Group Overseas Investment, SOCAR Green и другие. Реализация этих проектов позволит в ближайшие годы добавить в энергетический баланс Азербайджана тысячи мегаватт новых генерирующих мощностей, что снизит внутренний спрос на природный газ и позволит направить большие объемы газа на экспорт.

По словам министра энергетики Пярвиза Шахбазова, в результате реализации этих проектов планируется довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе Азербайджана примерно до 43 процентов к 2035 году.

Министр отметил, что Азербайджан реализует стратегические проекты по формированию новой энергетической и инвестиционной платформы между Центральной Азией и соседними регионами. По его словам, одной из ключевых инициатив является проект «Зеленого энергетического коридора Центральная Азия – Азербайджан». «Создание Транскаспийского энергетического коридора, который соединит энергетические системы Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, является неотъемлемой частью стратегического видения наших стран. Этот проект также открывает широкие возможности для развития Среднего коридора, который будет играть роль «зеленого» энергетического моста между Европой, Азией и Китаем через Каспийское море», — подчеркнул Пярвиз Шахбазов.

По словам министра, совместное предприятие «Green Corridor Alliance», расположенное в городе Баку, уже функционирует и координирует работы по технико-экономическому обоснованию, финансируемые Азиатским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития. Наряду с этим, интенсивно ведутся работы по проектам «Зеленого энергетического коридора Каспий – Черное море – Европа», а также по энергетическим интерконнекторам Азербайджан – Турция – Европа и Азербайджан – Грузия – Турция – Болгария. Пярвиз Шахбазов отметил, что зеленые энергетические коридоры формируют геоэкономическую карту будущего, и эти инициативы будут стимулировать не только экспорт энергии, но и развитие цифровых соединений, волоконно-оптической инфраструктуры и регионального экономического сотрудничества.

Директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при министерстве энергетики Джавид Абдуллаев в эксклюзивном интервью Trend отметил, что страна играет все более важную роль в формировании «зеленого» энергетического моста между Европой и Центральной Азией.

«Азербайджан уже является не просто экспортером энергетических ресурсов, но и одним из инициаторов региональных энергетических связей и «зеленых» энергетических коридоров. Реализуемые в настоящее время проекты ветровой и солнечной энергетики не только укрепят энергетическую безопасность страны, но и значительно расширят экспортные возможности электроэнергии», — подчеркнул он.

По его словам, большой ветровой потенциал Каспийского моря, создание новых линий электропередачи и такие инициативы, как "зеленый" энергетический коридор Каспий – Черное море – Европа, еще больше укрепят роль Азербайджана в энергетической безопасности Европы. "Проекты "зеленой" энергетики не только принесут стране дополнительные экспортные доходы, но и позволят оптимизировать внутренний энергетический баланс, снизить потребление природного газа и направить большие объемы газа на внешние рынки", — добавил Д. Абдуллаев.

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