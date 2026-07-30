Пашинян дал сигнал бизнесу: пора уходить от зависимости от российского рынка

Нынешнюю ситуацию в связи с российским рынком, рынком ЕАЭС многие считают кризисом, а я считаю новой возможностью.

Об этом на заседании правительства Армении 30 июля заявил премьер-министр Никол Пашинян, сообщает news.am.

Он указал на необходимость выращивать на нормативных сельскохозяйственных землях культуры высокой стоимости.

Пашинян добавил, что власти постоянно направляют хозсубъектам сигналы о том, что экономические связи нужно диверсифицировать. «Диверсификация не происходит в основном по одной причине: она означает повышение эффективности, производительности и стандартов», — отметил он.