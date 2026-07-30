Начинается этап выбора специальностей в колледжи.

Информация об этом опубликована на официальной странице журнала «Абитуриент» в социальных сетях.

Согласно данным, выбор специальностей в колледжи на базе 9-летнего образования пройдет с 3 по 9 августа.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) издал 3-й номер журнала «Абитуриент», а также брошюру «Проходные баллы, сформировавшиеся на конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования в 2025 году».

Приобрести журналы можно в административном здании ГЭЦ, в пункте продаж «Абитуриент», а также в книжных магазинах. Кроме того, их можно заказать на сайте www.abiturient.az и через приложение Wolt: https://abiturient.az/wolt.

Подробную информацию о журналах можно получить на сайте www.abiturient.az.