Марк Цукерберг: «ИИ должен расширять возможности людей, а не заменять их»

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг опубликовал колонку «The AI Future Is for Everyone» («Будущее искусственного интеллекта — для всех») в The Wall Street Journal, в которой изложил свое видение развития искусственного интеллекта.

По его мнению, технологии ИИ должны стать инструментом, который поможет людям раскрывать свой потенциал, а не заменит их на работе.

Марк Цукерберг считает, что распространенный сценарий, согласно которому искусственный интеллект приведет к массовому исчезновению рабочих мест, не является неизбежным. Вместо этого он предлагает концепцию «персонального ИИ» (personal AI) — интеллектуального помощника, который будет доступен каждому человеку. Такой помощник сможет помогать в обучении, работе, создании собственного бизнеса, программировании, научных исследованиях, заботе о здоровье и повседневных задачах, повышая продуктивность человека, а не вытесняя его. По мнению главы Meta, главная ценность ИИ заключается не в автоматизации человеческого труда, а в том, чтобы дать людям больше возможностей создавать новые продукты, сервисы и идеи.

Отдельное внимание М. Цукерберг уделил вопросу доступности искусственного интеллекта. Он заявил, что Meta намерена и дальше придерживаться стратегии максимально широкого распространения своих ИИ-разработок.

По его словам, открытый доступ к современным моделям искусственного интеллекта способствует развитию инноваций, усиливает конкуренцию и снижает стоимость технологий, тогда как их концентрация в руках небольшого числа компаний может затормозить развитие отрасли.

Глава Meta также подчеркнул, что в будущем искусственный интеллект должен стать доступным инструментом для миллиардов людей, а не привилегией ограниченного круга крупных корпораций. Именно такой подход, по его мнению, позволит технологии принести максимальную пользу обществу и ускорить появление новых решений в самых разных сферах — от образования до предпринимательства.